Росіяни готуватимуть операторів БПЛА у «вузах» окупованої Луганщини

У тимчасово окупованій Луганській області незабаром з'являться фахівці для війни проти України. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.
За уточненою інформацією, у «навчальному закладі» «ЛНР», який перебуває у приміщенні Луганського національного університету імена Володимира Даля, у новому навчальному році 2024-2025 навчатимуть техніків та операторів безпілотних авіаційних систем.
«На кафедрі створено авіапарк безпілотників та встановлено симуляційні комплекси польотної підготовки», — зазначив він.
Крім того, глава регіону додав, що інші студенти навчального закладу вже вивчають дисципліну «Основи застосування безпілотних літальних систем», а також відвідують факультатив «Безпілотні літальні апарати».
Раніше ми писали, що окупанти облаштували військовий полігон на тимчасово окупованій території Луганської області.
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