Росіяни готуватимуть операторів БПЛА у «вузах» окупованої Луганщини

У тимчасово окупованій Луганській області незабаром з'являться фахівці для війни проти України. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.



За уточненою інформацією, у «навчальному закладі» «ЛНР», який перебуває у приміщенні Луганського національного університету імена Володимира Даля, у новому навчальному році 2024-2025 навчатимуть техніків та операторів безпілотних авіаційних систем.



«На кафедрі створено авіапарк безпілотників та встановлено симуляційні комплекси польотної підготовки», — зазначив він.



Крім того, глава регіону додав, що інші студенти навчального закладу вже вивчають дисципліну «Основи застосування безпілотних літальних систем», а також відвідують факультатив «Безпілотні літальні апарати».



Раніше ми писали, що окупанти облаштували військовий полігон на тимчасово окупованій території Луганської області.