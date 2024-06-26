Донеччанка через «прокуратуру ДНР» вимагала виплати 5 млн рублів за загиблого онука на війні

У Донецьку жінка похилого віку відсудила через «прокуратуру ДНР» 5 мільйонів рублів за загиблого 23-річного онука, який воював у складі російської окупаційної армії. У так званій прокуратурі не уточнюють, чому опікуни в «ДНР» відмовилися виплатити компенсацію за загиблого хлопця.



«Встановлено, що в зоні проведення спеціальної військової операції загинув 23-річний військовослужбовець, при цьому його бабусі, яка була опікуном, у "міністерстві праці та соціальної політики ДНР" відмовляли в отриманні одноразової виплати», — заявили у групуванні.



Як повідомлялося, протягом двох років до повномасштабного вторгнення РФ на окупованій території бойовики проводили так звану масову «мобілізацію» серед місцевого населення. Таким чином, на фронті опинилися, у тому числі студенти віком до 25 років.







