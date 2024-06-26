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Уболівальники розгорнули банер із портретів загиблих військових-футбольних фанатів на матчі Україна — Бельгія

26 червня 2024, 20:22

Уболівальники розгорнули банер із портретів загиблих військових-футбольних фанатів на матчі Україна — Бельгія

Фото: hromadske Фото: hromadske

Українські вболівальники розгорнули банер із зображенням загиблого українського військового Назарія «Грєнки» Гринцевича на матчі між Україною та Бельгією 26 червня. Банер складається із майже двох сотень портретів українських військових, які загинули, захищаючи країну.

Зображення «Грєнки» згенерував штучний інтелект із фотографій 182 полеглих українських захисників. Усі вони були футбольними вболівальниками та до відходу на фронт належали до фанатських рухів українських клубів.

Назарій Гринцевич був наймолодшим захисником «Азовсталі» у Маріуполі. Військовий пройшов російський полон. У вересні 2022 року він був одним із 215 українських військових, звільнених із полону в рамках великого обміну. Потім знову пішов на фронт. Йому був 21 рік, коли він загинув.

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