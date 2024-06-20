Як продовжити виплати пенсіонерам-ВПО, які не пройшли ідентифікації: інструкція

Пенсіонери, які набули статусу внутрішньо переміщеної особи до 24 лютого 2022 року та отримують пенсію в АТ «Ощадбанк», мали пройти фізичну ідентифікацію до 31 березня 2024 року. Якщо громадянин не пройшов її, то для продовження виплати пенсії необхідно пройти фізичну ідентифікацію у будь-який спосіб.
Постановою КМУ від 05.11.2014 № 637 «Про здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам» встановлено обов'язок кожні шість місяців проходити ідентифікацію особам, які набули статусу внутрішньо переміщеної особи до 24.02.2022 та отримують пенсії в АТ «Ощад».
Як провести ідентифікацію:
Раніше начальниця Головного управління Пенсійного фонду України в Донецькій області Наталія Рад під час брифінгу розповіла, що Пенсійний фонд (ПФУ) після зростання тарифу на електроенергію автоматично перерахує розмір субсидій для громадян.
Переможемо цензуру разом!Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях