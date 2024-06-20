Як продовжити виплати пенсіонерам-ВПО, які не пройшли ідентифікації: інструкція

Пенсіонери, які набули статусу внутрішньо переміщеної особи до 24 лютого 2022 року та отримують пенсію в АТ «Ощадбанк», мали пройти фізичну ідентифікацію до 31 березня 2024 року. Якщо громадянин не пройшов її, то для продовження виплати пенсії необхідно пройти фізичну ідентифікацію у будь-який спосіб.



Постановою КМУ від 05.11.2014 № 637 «Про здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам» встановлено обов'язок кожні шість місяців проходити ідентифікацію особам, які набули статусу внутрішньо переміщеної особи до 24.02.2022 та отримують пенсії в АТ «Ощад».

Як провести ідентифікацію:

Громадянин може звернутися до відділення АТ «Ощадбанк» або до сервісного центру Пенсійного фонду України з паспортом.

Через авторизацію в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг ПФУ за допомогою застосунку Дія.

За допомогою відеоконференцзв'язку через веб-портал ПФУ.

У закордонній дипломатичній установі (якщо пенсіонер ВПО проживає не в Україні).

Раніше начальниця Головного управління Пенсійного фонду України в Донецькій області Наталія Рад під час брифінгу розповіла, що Пенсійний фонд (ПФУ) після зростання тарифу на електроенергію автоматично перерахує розмір субсидій для громадян.