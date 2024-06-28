В окупованому Маріуполі мігрант зґвалтував 15-річну дівчинку: він може уникнути покарання

У Маріуполі мігрант зґвалтував 15-річну дівчинку. Про це повідомили у Маріупольській міській раді.

Інформація про інцидент з'явилась в окупаційних пабліках. Одна з місцевих жительок розповіла, що дівчинку «зґвалтував чоловік із Середньої Азії». Проте, за словами жінки, судмедекспертизу сфабрикували на користь підозрюваного – сліди побоїв та насильства проігнорували.

«Жінка вважає, що експертів підкупили. Тепер вона боїться боротися за справедливість. Боїться виступати із заявою й мати потерпілої. В окупованому місті вже неодноразово скаржилися на поведінку приїжджих мігрантів, які чіпляються до дівчат та молодих жінок. Але «правоохоронні органи» всі ігнорують, адже просто бояться протистояти міграційній політиці Росії», – зазначили у мерії Маріуполя.

Нагадаємо, що 16 червня в окупованому Маріуполі підліток вистрілив із РПГ, внаслідок чого поранення отримали діти.