Российские войска за сутки атаковали Донетчину более 30 раз: в ОВА показали последствия ударов

Россияне атаковали Донецкую область. Фото: Вадим Филашкин

Российские войска за минувшие сутки, 29 июня, наносили массированные удары по населенным пунктам Донецкой области. В результате атак много погибших, раненых, а также повреждены или разрушены жилые дома и административные здания. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



«Всего за сутки россияне 32 раза обстреляли населенные пункты Донетчины», — отметил он.



По словам Филашкина, ситуация на Донетчине следующая:



Покровский район. В Кураховке 1 человек погиб и 3 ранены, повреждены 4 дома; в Курахово ранен человек, уничтожен дом. В Селидово повреждены 3 админздания и 6 промышленных помещений.





Краматорский район. В Лиманской громаде 3 человека погибли и разрушен дом в Заречном; 1 человек ранен и 1 дом поврежден в Торском. В Константиновке 1 человек погиб и 3 ранены, разрушены 2 частных дома, повреждены 13 частных домов, 12 многоэтажек, 4 нежилых помещения, 3 админздания, спортзал, магазин, 2 инфраструктурных объекта и 13 автомобилей.





Бахмутский район. В Торецкой ТГ 2 человека погибли и 6 ранены, повреждены 24 дома, 2 админздания. В Часовоярской ТГ повреждены 4 частных дома и многоэтажка. В Северской ТГ 2 дома разрушены и 2 повреждены.



Ранее мы писали, что российские оккупанты 30 июня атаковали Торецк.