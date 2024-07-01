В окупованому Маріуполі є ризик поширення холери — міськрада

У Маріупольській міській раді повідомили, що у тимчасово захопленому місті може статися спалах холери. Відомо, у яких водоймах небезпечно купатися.



У відомстві зазначили, що згідно з проведеними дослідженнями, у водоймах, річках та морській воді у межах Маріуполя наявний холероподібний вібріон. Його виявили фахівці Росспоживнагляду.



«У зоні ризику – річка Кальміус біля селища Садки та Пост-мосту, річка Кальчик неподадік тубдиспансеру, морський пляж поблизу судноремонтного заводу», — йдеться у повідомленні.



За словами медиків, купатися у цих місцях небезпечно.



Своєю чергою окупанти продовжують забруднювати воду каналізаційними стоками та сміттям.



Раніше ми писали, що Росія застосовувала «навмисну схему» тактики голоду під час 85-денної облоги міста Маріуполь на початку 2022 року, що рівнозначно воєнному злочину згідно з новим аналізом, переданим до Міжнародного кримінального суду.