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До Росії відіслали двох засуджених кліриків УПЦ

01 липня 2024, 17:56

До Росії відіслали двох засуджених кліриків УПЦ

Під час обміну полоненими 29 червня до Росії відіслали двох священиків Української православної церкви московського патріархату. Фото: Тетяна Москалькова Під час обміну полоненими 29 червня до Росії відіслали двох священиків Української православної церкви московського патріархату. Фото: Тетяна Москалькова

Обміняли та відіслали до РФ священників Української православної церкви московського патріархату Миколу Закройця та Олександра Лунєгова. Вони обидва підтримали вторгнення РФ в Україну. Про це повідомляє медіа «Релігійна правда».

Омбудсмен РФ Тетяна Москалькова підтвердила цю інформацію.

«Повернулися до Росії священники Української православної церкви Московського патріархату М.Закроєць та А.Лунєгов», — написала вона у своєму телеграм-каналі.

Як зазначається, Олександр Лунєгов був кліриком Дніпропетровської єпархії. Його засуджено до п'яти років за звинуваченням у виправданні агресії проти України.

Другий священник, настоятель Георгіївського храму УПЦ МП в Ямполі Микола Закроєць, засуджений на 15 років за держзраду.

Згідно з судовим вироком, Закроєць надав інформацію про адресу проживання та контакти голови Ямпільської громади. Крім того, передав дані керівників правоохоронних органів Шостки та Ямполя, інших керівників місцевих органів влади у Шосткинському районі та журналістів Ямполя.

Раніше ми писали, що 28 червня із російського полону в Україну повернулися ще 10 громадян. Полонених вдалося повернути за сприяння Ватикану.

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