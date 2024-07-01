Головне за день: Після обстрілу в Нью-Йорку померла дитина. Блекаут у Бєлгороді

Суспільство



В окупованому Маріуполі будівельники закинули зруйнований обстрілами будинок у Лікувальному провулку, тож містянам доводиться жити у рідних та безрезультатно писати скарги до всіх «інстанцій». Мешканці вже з'їхали із запліснілих та зруйнованих кімнат, але рахунки за «комуналку» досі приходять.



У Маріупольській міськраді повідомили, що у тимчасово захопленому місті може статися спалах холери. Фахівці Росспоживнагляду виявили у водоймах, річках та морській воді в межах Маріуполя холероподібний вібріон. У зоні ризику річка Кальміус у районі селища Садки та Пост-мосту, річка Кальчик у районі тубдиспансеру, морський пляж у районі судноремонтного заводу.



З Торецької громади Донецької області вивезено 711 жителів. Екстрена евакуація тривала протягом трьох днів. Російські війська щодня атакують цей населений пункт.



Бойові дії



Під час атаки на окупований Крим «прилетіло» у російську ракетну частину. Ця частина окупантів розташована біля села Флотське у Балаклаві.



Російські війська обстріляли Волноваський та Покровський райони Донецької області. Поранені семеро людей, загинула жінка. Вранці під час атаки на Українськ загинули двоє мирних жителів, восьмеро поранені, пошкоджені 10 багатоповерхівок. Ще шестеро людей дістали поранення внаслідок нічного обстрілу військами РФ селища Цукурине Селидівської громади Донецької області.



У лікарні померла восьмирічна дівчинка, яка напередодні зазнала поранень внаслідок авіаобстрілу російських окупантів у селищі Нью-Йорк Донецької області.



У Дніпрі внаслідок нічної ракетної атаки російських військ постраждали 7 людей, серед них 15-річний підліток. Вибуховою хвилею в будинках пошкоджені вікна. Також повідомляється про пошкоджену будівлю супермаркету.



У зв'язку з технологічним порушенням, викликаним зовнішнім впливом на енергооб'єкт, у ряді районів Білгородської області РФ, а також Бєлгороді спостерігаються перерви у подачі електроенергії. Електрика у Білгородській області відключилася після атаки БПЛА та вибухів на підстанціях у Старому Осколі.



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