90 снарядів за день: прикордонники продемонстрували снайперську дуель у Часовому Яру

Прикордонники продемонстрували артилерійську дуель у Часовому Яру з використанням гармату 105-мм. Бійці Держприкордонслужби виклали відео бою у Telegram.
«Були такі дні, що робили 90 пострілів на день, і вони дуже класно працювали. Була така собі велика артилерійська снайперка, потрапляли просто у ціль — у вікно будинку», — розповіли прикордонники.
Варто додати, що на Покровському напрямку ЗСУ відбили 49 атак російських окупантів поблизу населених пунктів Новоолександрівка, Воздвиженка, Євгенівка, Новоселівка Перша, Сокіл, Восход, Яснобродівка і Нетайлове.
Загальні бойові втрати противника за добу орієнтовно склали 1 280 осіб особового складу і вже досягли 545 090 військових ЗС РФ.
Українські військовослужбовці також знищили вісім танків, 16 бойових броньованих машин, 56 артилерійських систем та три РСЗВ.
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