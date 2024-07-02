90 снарядів за день: прикордонники продемонстрували снайперську дуель у Часовому Яру

90 снарядів за день: снайперська дуель у Часовому Яру. Фото: кадр із відео

Прикордонники продемонстрували артилерійську дуель у Часовому Яру з використанням гармату 105-мм. Бійці Держприкордонслужби виклали відео бою у Telegram.



«Були такі дні, що робили 90 пострілів на день, і вони дуже класно працювали. Була така собі велика артилерійська снайперка, потрапляли просто у ціль — у вікно будинку», — розповіли прикордонники.



Варто додати, що на Покровському напрямку ЗСУ відбили 49 атак російських окупантів поблизу населених пунктів Новоолександрівка, Воздвиженка, Євгенівка, Новоселівка Перша, Сокіл, Восход, Яснобродівка і Нетайлове.



Загальні бойові втрати противника за добу орієнтовно склали 1 280 осіб особового складу і вже досягли 545 090 військових ЗС РФ.



Українські військовослужбовці також знищили вісім танків, 16 бойових броньованих машин, 56 артилерійських систем та три РСЗВ.