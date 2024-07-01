З міста Костянтинівка Донецької області повідомляють про «прильоти»

У Костянтинівці пролунали вибухи. Фото: Місто Костянтинівка/ Telegram

Вдень у понеділок, 1 липня, у місті Костянтинівка Донецької області лунали вибухи. Про це повідомляє місцевий телеграм-канал, якмй опублікував фото після одного з вибухів.

«Погано видно за деревами. Але це дим від прильоту авіабомби в Костянтинівці», — йдеться у повідомленні.

Офіційної інформації про наслідки атаки на цю годину немає.

Останнім часом прифронтова Костянтинівська громада все частіше зазнає російських обстрілів.

Нагадаємо, вранці 20 червня російська армія скинула авіаційну бомбу КАБ-500 на Костянтинівку Донецької області. Внаслідок атаки загинув чоловік, також постраждала жінка.