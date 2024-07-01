СБУ затримала провокаторів, які планували захопити будівлю Верховної Ради

Один із підозрюваних у спробі захоплення ВРУ. Фото: СБУ

СБУ затримала провокаторів, які готували заворушення у Києві після Дня Конституції та намагалися захопити будівлю Верховної Ради України. Про це повідомляє пресцентр служби безпеки.







Служба безпеки викрила групу громадських «активістів», які готували низку провокацій у Києві 30 червня цього року.



«За даними слідства, групу очолював співзасновник громадської організації, яка ще з 2015 року відома своїми антиукраїнськими акціями. Під виглядом проведення так званого "віча" зловмисники планували оголосити про "усунення від влади" військово-політичного керівництва України. Потім вони сподівалися захопити будівлю Верховної Ради України та заблокувати її роботу», - пояснили в СБУ.



Щоб зібрати людей, організатори мали влаштувати в центрі столиці нібито мирні збори. Але більшість учасників заходу хотіли використати «втемну» — не розкриваючи їм справжніх намірів щодо провокацій.

Під час обшуків у приміщеннях провокаторів виявлено:

зброю та боєприпаси;

мобільні телефони, комп’ютерну техніку та чорнові записи із доказами злочинних дій.

Зловмисникам загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна. Раніше контррозвідка СБУ затримала російського агента, який шпигував за Силами оборони України в Донецькій області.

Один із підозрюваних у спробі захоплення ВРУ. Фото: СБУ

Зброя, знайдена у підозрюваних. Фото: СБУ

Один із підозрюваних у спробі захоплення ВРУ. Фото: СБУ