РФ втратила на Часовоярському напрямку понад 5 тисяч окупантів

У червні на Часовоярському напрямку російська армія втратила 5 095 солдатів пораненими та вбитими. Крім того, 24 військових взяті в полон Силами оборони. Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Назар Волошин, передає Інтерфакс-Україна.



«Втрати противника становлять 5 095 військових і 24 полонених за місяць», — зазначив він.



За словами Волошина, армія РФ на цьому напрямку провела у червні п'ять штурмів на добу.



Також спікер зазначив, що за 30 червня на Часовоярському напрямку ліквідовано 68 російських окупантів, 127 поранені, а один потрапив у полон. Також знищено сім бліндажів та три склади з БК.



Раніше ми писали, що у місті Часів Яр Донецької області критична ситуація.