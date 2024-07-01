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РФ втратила на Часовоярському напрямку понад 5 тисяч окупантів

01 липня 2024, 15:49

РФ втратила на Часовоярському напрямку понад 5 тисяч окупантів

У червні на Часовоярському напрямку російська армія втратила 5 095 солдатів пораненими та вбитими. Крім того, 24 військових взяті в полон Силами оборони. Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Назар Волошин, передає Інтерфакс-Україна.

«Втрати противника становлять 5 095 військових і 24 полонених за місяць», — зазначив він.

За словами Волошина, армія РФ на цьому напрямку провела у червні п'ять штурмів на добу.

Також спікер зазначив, що за 30 червня на Часовоярському напрямку ліквідовано 68 російських окупантів, 127 поранені, а один потрапив у полон. Також знищено сім бліндажів та три склади з БК.

Раніше ми писали, що у місті Часів Яр Донецької області критична ситуація.

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Назар Волошин
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Війна

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