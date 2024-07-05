Українські війська безпілотниками вдарили по пункту управління армії РФ: знищено дві станції

5 липня близько 04:00 завдали удару по пункту управління 66-ї бригади управління ЗС РФ з міста Ставрополь, розташованому на околицях міста Нова Каховка Херсонської області. Про це повідомив Телеграм-канал «Досьє Шпигуна».
Удару завдали з використанням шести ударних БПЛА невстановленого типу.
Внаслідок удару була знищена станція тропосферного зв'язку, ймовірно, Р-412, і станція електроживлення, ймовірно, Е-351бр. Двоє військовослужбовців РФ зазнали поранень.
Нагадаємо, що вночі 5 липня атакували місто Приморсько-Ахтарськ РФ, звідки росіяни запускають «шахеди» по Україні.
Пізніше стало відомо, що внаслідок атаки дронами та ракетами уражений військовий аеродром «Приморсько-Ахтарськ».
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