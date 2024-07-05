В окупованому Маріуполі зросла кількість хворих на гострі кишкові інфекції

У тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області фіксують зростання захворюваності на гострі кишкові інфекції. Про це повідомили у пресслужбі Маріупольської міської ради.



За словами представника так званого управління служби з нагляду за захистом прав споживачів Олександра Хоруженка, це пов'язано з недотриманням містянами гігієнічних норм, а також зберігання продуктів, що швидко псуються.



Своєю чергою в міськраді зазначили, що продукти псуються через відсутність електроенергії, зокрема світла може не бути тижнями.



Крім того, у місті є проблеми з водою та водопостачанням, якість не відповідає санітарним нормам.



«У підвалах будинків каналізаційні пориви. Вулицями тече каналізація, стоки потрапляють у річку та море. На подвір'ях багато стихійних звалищ», — резюмували у відомстві.



Раніше ми писали, що у Маріупольській міській раді повідомили, що у тимчасово захопленому місті може статися спалах холери. Відомо, у яких водоймах небезпечно купатися.