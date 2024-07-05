Нічна атака на Приморсько-Ахтарськ РФ: ударів завдавали ракетами та дронами, уражений військовий аеродром

Російський військовий аеродром «Приморсько-Ахтарськ». Фото: архівний кадр

Вночі 5 липня атакували військовий аеродром у місті Приморсько-Ахтарськ РФ. Про це повідомив телеграм-канал ASTRA із посиланням на джерела в екстрених службах Краснодарського краю.

Аеродром атакували не лише БПЛА, а й щонайменше дві ракети. Внаслідок атаки поранений військовослужбовець РФ.

За відкритими джерелами, «Приморсько-Ахтарськ» – аеродром спільного базування в Краснодарському краї, розташований на північно-східній околиці однойменного міста. На аеродромі дислокується 960-й гвардійський штурмовий авіаційний полк, що входить до складу 1-ї гвардійської змішаної авіадивізії 4-ї гвардійської армії ВПС та ППО РФ. На озброєнні полку перебувають штурмовики Су-25, Су-25УБ та Су-25СМ3.

Нагадаємо, що внаслідок нічної атаки пошкоджена електропідстанція. Через це значна частина Приморсько-Ахтарська залишилася без світла та води.