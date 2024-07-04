Головне за день: Бої за Торецьк. РФ розширила фронт у Харківській області

Політика



Російський президент Володимир Путін знову висловив своє бачення припинення війни, розв'язаної проти України. Він заявив, що окупаційні війська не припинять обстрілювати Україну доти, доки не будуть проведені переговори. Водночас, він вважає владу в Україні нелегітимною, з якою він не планує говорити.



Суспільство



У п'ятницю, 5 липня, графіки погодинних відключень електроенергії застосовуватимуться протягом доби. Обленерго відключатимуть по дві черги з 00:00 до 03:00 та з 23:00 до 24:00, у решту годин — по три черги.



На тимчасово захоплених територіях Донецької області проблеми з електропостачанням - понад 9 тисяч споживачів залишаються без світла. За попередньою інформацією, знеструмлено 166 трансформаторних підстанцій.



У Рязані співробітники військової контррозвідки ФСБ затримали командира 83-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗС РФ, полковника Артема Городилова. Його підозрюють у шахрайстві. Американське видання The New York Times дійшло висновку, що Городилов командував десантниками з 234 десантно-штурмового полку, які влаштували масове вбивство мирних жителів на вулиці Яблонській у Бучі.



Бойові дії



За даними аналітиків DeepState, війська Росії окупували селище Восход та село Сокіл Донецької області. Також окупанти просунулися у селищі Північне, біля селища Дружба, сіл Євгенівка та Новопокровське. На Харківщині росіяни просунулися у прикордонному селі Сотницький Козачок.



Російська армія постійно атакує Торецьку громаду, використовуючи різні види озброєння. росіяни завдають 10-20 авіаційних ударів по території громади, руйнують багатоквартирну забудову, приватний сектор та критичну інфраструктуру. Відомо, що там лишаються близько 10 тисяч мешканців. Незважаючи на це, в громаді проходять евакуація. 3 липня вдалося вивезти 16 людей.



У Донецькій області одна людина загинула і восьмеро людей поранено внаслідок обстрілів Новогродівської громади.



У Чернігівській області вночі повітряна тривога тривала понад п'ять годин. Відомо, що регіон атакований за допомогою ударного дрона-камікадзе, є інформація про «приліт» в енергооб'єкт. Без електропостачання залишаються 5963 споживачі.



Четверо поранених та зруйнована громадянська інфраструктура – такі наслідки обстрілів у Харківській області вранці.



Російська армія завдала удару балістичною ракетою по припортовій інфраструктурі Одеської області. Загинула одна людина, ще семеро поранено, пошкоджено портові споруди та адміністративно-побутові приміщення.



Дві опори контактної мережі залізниць підірвали в районі окупованого міста Дебальцеве на перегоні між станціями Дебальцевого та Чорнухиного. Залізничну колію для проїзду закрили, постраждалих немає.



Український дрон-камікадзе вразив Тамбовський пороховий завод. Наслідки влучення, ступінь поразки та інформація про втрати противника поки що уточнюються. Офіційна влада РФ заперечує факт враження.



У Білгородській області РФ четверо людей постраждали внаслідок атаки безпілотників. Інцидент стався на ділянці автодороги Борисівка-Байцури, коли безпілотник скинув на два автомобілі вибуховий пристрій.



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