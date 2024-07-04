В окупованій Горлівці через обстріли одна людина загинула та троє поранені

В окупованій Горлівці на Донеччині під час обстрілу загинув мирний житель, – заявили в угрупуванні «ДНР». За фнформацією окупаційної адміністрації, чоловік загинув у селищі Перемоги.



Також повідомляється про поранення трьох горлівців. Під обстріл 4 липня потрапили Микитівський район Горлівки, житловий масив «Комсомолець», селище шахти «19/20», селище Кірова.

Є кілька пошкоджень у житлових будинках приватних секторів Горлівки.



У Петрівському районі окупованого Донецька вдень 4 липня також пошкоджені будинки на вулицях Рубінштейна та Планерській.