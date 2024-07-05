Росіяни вдарили по центру села у Волноваському районі: є жертва та багато постраждалих

Росіяни атакували знову Донеччину. Фото: прокуратура

Сьогодні, 5 липня, російська армія обстріляла Волноваський район Донецької області. Зокрема, під вогонь потрапила сільська рада у селі Комар. Внаслідок атаки загинула жінка, поранені 15 людей. Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.



«5 липня 2024 року армія РФ завдала трох ударів по селу Комар Волноваського району. Мішенню для атаки стала центральна частина населеного пункту. Внаслідок влучання одного із засобів ураження поруч з будівлею сільської ради травмовані 15 працівників установи, які під час обстрілу перебували в приміщенні», — йдеться у повідомленні.





У відомстві уточнили, що 32-річна співробітниця сільради загинула. Крім того, відомо, що 12 жінок та 3 чоловіків постраждали – усіх доправили до медичного закладу.



У населеному пункті пошкоджена адміністративна будівля, житлові будинки, господарські будівлі та транспортні засоби.



Під процесуальним керівництвом Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).



Раніше ми писали, що окупанти продовжують атакувати Селидівську громаду на Донеччині. Зокрема, вранці 5 липня під обстріл потрапило місто Українка. Є ушкодження.