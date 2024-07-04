«Утримувати було недоцільно»: у ЗСУ підтвердили вихід українських військ із мікрорайону «Канал» у Часовому Яру

У Часовому Яру мікрорайон «Канал», до якого зайшла армія РФ, утримувати було недоцільно. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Назар Волошин.

За його словами, це загрожувало життю та здоров'ю українських військовослужбовців.

«Позиції наших захисників було зруйновано. Було ухвалено рішення командуванням відійти на більш захищені, більш підготовлені позиції», – наголосив Волошин.

Нагадаємо, що 3 липня аналітики DeepState повідомили про повне захоплення росіянами мікрорайону «Канал» у Часовому Яру.

Пізніше у проєкті DeepState повідомили, що російська армія стерла мікрорайон «Канал».