Увечері 5 липня відключати світло стануть частіше — «Укренерго»

Увечері 5 липня графіки відключення світла в Україні діятимуть жорсткіше

Графіки вимкнення електроенергії в Україні діятимуть весь день 5 липня. Увечері вони будуть жорсткішими. Про це повідомляє пресслужба «Укренерго».

«З 11:00 до 15:00 обленерго будуть застосовувати дві черги графіків погодинних відключень, у години доби, що залишилися, — три черги», — йдеться в повідомленні.

Застосування трьох черг означає, що приблизно половина споживачів одночасно не матиме світла.

Як зазначили у пресслужбі, інформацію про діючий графік погодинних відключень можна переглянути на офіційних сайтах обленерго, на їхніх майданчиках у соцмережах.

В «Укренерго» пояснили, що черга — це група побутових споживачів та бізнесу, які споживають певну кількість мегаватів. Споживання кожної області поділено на 6 черг. Скільки черг засувати у всіх регіонах одночасно — визначає Диспетчерський центр «Укренерго» для компенсації дефіциту енергії у системі. Яка тривалість черги, яку чергу відключати зараз, визначають обленерго в кожному регіоні.