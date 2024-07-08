Бойові втрати армії РФ за добу: 1 200 солдатів, 16 танків і 40 ББМ

Танк ЗСУ. Фото: Генштаб ЗСУ

Загальні бойові втрати російської армії за добу орієнтовно склали 1 200 осіб особового складу, 16 танків, 40 бойових броньованих машин та 29 артилерійських систем. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у Telegram.



ЗСУ також знищили один засіб ППО, один літак росіян, 31 БПЛА оперативно-тактичного рівня, крилату ракету, 47 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, включно з вісьмома машинами спеціальної техніки.



Раніше стало відомо, що воїни-зенітники збили російський літак Су-25 на Донеччині. Нагадаємо, з 30 червня по 7 липня втрати російської армії склали близько 8 290 осіб особового складу пораненими та вбитими.