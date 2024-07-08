Попередньо, у Краматорську внаслідок ранкової атаки росіян ніхто не постраждав

Вранці 8 липня Краматорськ Донецької області було обстріляно російськими військами. Фото: Оперативний Краматорськ/Telegram

За попередніми даними, у Краматорську на Донеччині обійшлося без постраждалих після ранкових ударів російських військ. Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.

«Попередньо — у Краматорську без постраждалих. Продовжуємо фіксувати наслідки ранкового терору», — заявив він.

Вранці в понеділок, 8 липня, Краматорськ, як і багато населених пунктів України, зазнав повітряної атаки російських військових.

У місцевих телеграм-каналах жителі повідомляли як мінімум про два удари і публікували фотографії щільних клубів диму, що піднімаються над містом.

Нагадаємо, у Покровську Донецької області жертвами ранкового російського обстрілу стали щонайменше троє людей.