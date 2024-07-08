У Покровську Донецької області щонайменше троє загиблих внаслідок ранкового обстрілу

Як мінімум троє людей загинули в Покровську Донецької області внаслідок російського обстрілу вранці 8 липня. Фото: МВА

Щонайменше троє людей загинули в Покровську Донецької області внаслідок ранкового обстрілу російськими військами 8 липня. Про це повідомила міська військова адміністрація.

«Покровська громада стала однією з жертв масованої ракетної атаки, яку росіяни вчинили сьогодні вранці по всій країні», — заявили в МВА.

Повідомляється про влучання у підприємство — саме на його території загинули троє чоловіків.

Під вогнем опинилися також інші громади Донецької області. Інформація про постраждалих та пошкодження звідти не надходила.