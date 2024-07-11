Армія РФ вдарила по житловому сектору Курахового: виникла масштабна пожежа в приватному будинку

Пожежа після російського обстрілу Курахового. Фото: ДСНС у Донецькій області

Вранці 11 липня окупанти обстріляли житловий сектор міста Курахове Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Донецькій області.

Внаслідок обстрілу виникла пожежа на території приватного будинку. Після прибуття на місце рятувальники встановили, що горять будинок та гараж. Площа пожежі становила 200 квадратних метрів.

Бійці ДСНС гасили пожежу протягом трьох годин. Внаслідок обстрілу ніхто не постраждав.

Нагадаємо, що 10 липня росіяни обстріляли Національний природний парк «Святі гори» на Донеччині, внаслідок чого виникла масштабна пожежа.