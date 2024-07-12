Через удар російського безпілотника по Бериславу загинула літня жінка

Сьогодні, 12 липня, в обід російські війська скинули з дрона вибухівку на місто, унаслідок цього тяжких травм зазнала 94-річна місцева жителька. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

«Лікарі протягом кількох годин відчайдушно боролися за життя постраждалої, але поранення виявилися надто тяжкими. Серце жінки зупинилося у медичному закладі», — написав Прокудін.



Нагадаємо, 27 червня, російські окупаційні війська вбили жительку Золотої Балки.