Генсек НАТО відкинув пропозицію Польщі збивати російські ракети над територією України

Політика Північноатлантичного альянсу щодо участі у війні України з Росією є незмінною. Така позиція стосується й питання про те, щоб Польща збивала ракети над територією України. Про це в інтерв'ю телемарафону заявив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

«У Польщі зараз розглядають ймовірність збиття російських ракет над територією України. Водночас позиція НАТО у цьому питанні відрізняється», — сказав Столтенберг.

Він наголосив, що НАТО підтримуватиме Україну, і «ми зараз збільшили свою підтримку, зокрема завдяки різним системам ППО. Звысно, F-16 також є важливим у цьому контексті. Ми надамо і більше наземних систем ППО та боєприпаси до тих, які є», — заявив Генсек НАТО.

Проте у відповіді на запитання щодо потенційного збивання Польщею російських ракет над територією України Єнс Столтенберг наголосив, що цього не буде. За його словами, це буде «втручанням у війну», а Північноатлантичний альянс не бажає такого розвитку подій.

Раніше повідомлялося, що США закликали всіх союзників по НАТО надати Україні всі можливі системи ППО, якими вони можуть поділитися.