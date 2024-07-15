Генсек НАТО відкинув пропозицію Польщі збивати російські ракети над територією України

Політика Північноатлантичного альянсу щодо участі у війні України з Росією є незмінною. Така позиція стосується й питання про те, щоб Польща збивала ракети над територією України. Про це в інтерв'ю телемарафону заявив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.
«У Польщі зараз розглядають ймовірність збиття російських ракет над територією України. Водночас позиція НАТО у цьому питанні відрізняється», — сказав Столтенберг.
Він наголосив, що НАТО підтримуватиме Україну, і «ми зараз збільшили свою підтримку, зокрема завдяки різним системам ППО. Звысно, F-16 також є важливим у цьому контексті. Ми надамо і більше наземних систем ППО та боєприпаси до тих, які є», — заявив Генсек НАТО.
Проте у відповіді на запитання щодо потенційного збивання Польщею російських ракет над територією України Єнс Столтенберг наголосив, що цього не буде. За його словами, це буде «втручанням у війну», а Північноатлантичний альянс не бажає такого розвитку подій.
Раніше повідомлялося, що США закликали всіх союзників по НАТО надати Україні всі можливі системи ППО, якими вони можуть поділитися.
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