ЗСУ вночі ракетами ATACMS вдарили по комплексу С-300 під Маріуполем: уражені пускові установки та РЛС

Момент удару по російському комплексу С-300 під Маріуполем. Фото: кадр із відео

16 липня опівночі підрозділи ракетних військ ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України завдали удару по російському комплексу С-300 на території окупованої Донецької області. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

Як зазначив Сирський, за інформацією розвідки, підтверджено ураження радіолокаційної станції та пускових установок.

«Детальніша інформація про наслідки удару уточнюється», – заявив він.

За даними OSINT-аналітиків, комплекс С-300 уразили ракетами ATACMS на схід від окупованого селища Мангуш під Маріуполем.

Судячи з відео, для удару використовувалися ракети ATACMS із касетною бойовою частиною.

Нагадаємо, що вночі 16 липня у Маріуполі було чути потужні вибухи. У місті частково зникло світло. Вже тоді з'явилися перші припущення, що ЗСУ атакували російські установки ППО.