Пропаганда РФ видала російських військових за українців, показавши кадри вбивства товариша по службі

Російська пропаганда 4 липня розповсюдила відео, на якому нібито український військовий убив бойового товариша. Проте журналісти «Сьогодні» та «Системи» змогли спростувати цей фейк — на відео, знятому з дрона, російський військовий стріляє у вже пораненого військового.





Журналісти стверджують, що отримали оригінал відео та з'ясували, що насправді на кадрах російські військові.



Сюжет, в якому подано спотворену інформацію, було показано у випуску пропагандистської програми «Вісті».



Журналісти встановили, що військові одягнені у камуфляж, який носять саме російські окупанти, як, наприклад, штани A-Tacs FG. Автомат, з якого військовий вбиває товариша по службі, — це АК-12 — його використовують окупанти.



За даними українських військовослужбовців 118-ї бригади ЗСУ, які були свідками вбивства, це сталося у Роботіному Луганської області.



Військовослужбовець із позивним «Шустрий», який зняв відео із вбивством, зазначив, що на кадрах видно, як поранений військовий просить убити його, бо в нього перебиті ноги, а евакуацію він навряд чи дочекається.