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Пропаганда РФ видала російських військових за українців, показавши кадри вбивства товариша по службі

18 липня 2024, 22:00

Пропаганда РФ видала російських військових за українців, показавши кадри вбивства товариша по службі

Пропаганда РФ видала російських військових за українців, показавши кадри вбивства товариша по службі

Російська пропаганда 4 липня розповсюдила відео, на якому нібито український військовий убив бойового товариша. Проте журналісти «Сьогодні» та «Системи» змогли спростувати цей фейк — на відео, знятому з дрона, російський військовий стріляє у вже пораненого військового. 



 Журналісти стверджують, що отримали оригінал відео та з'ясували, що насправді на кадрах російські військові.

Сюжет, в якому подано спотворену інформацію, було показано у випуску пропагандистської програми «Вісті».

Журналісти встановили, що військові одягнені у камуфляж, який носять саме російські окупанти, як, наприклад, штани A-Tacs FG. Автомат, з якого військовий вбиває товариша по службі, — це АК-12 — його використовують окупанти.

За даними українських військовослужбовців 118-ї бригади ЗСУ, які були свідками вбивства, це сталося у Роботіному Луганської області.

Військовослужбовець із позивним «Шустрий», який зняв відео із вбивством, зазначив, що на кадрах видно, як поранений військовий просить убити його, бо в нього перебиті ноги, а евакуацію він навряд чи дочекається.

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