Удар по Луганську: російські пропагандисти видали уламок ракети ППО за ATACMS

Зруйнований під'їзд в окупованому Луганську 7 червня. Фото: соцмережі

В окупованому Луганську прокремлівське видання «Известия» у своєму повідомленні видало уламки російської ракети комплексу ППО С-300 за фрагмент американської ракети ATACMS. Це сталося після ракетних ударів ЗСУ по військових цілях у Луганську 7 червня.



«На кадрах видно, що в одному з будинків обрушився під'їзд, також були виявлені уламки ракет ATACMS», — йдеться в публікації «Известий» у телеграм-каналі.



У свою чергу український телеграм-канал «Полковник ГШ» звернув увагу на цю маніпуляцію російських пропагандистів.



«Насправді на фото доволі типові фрагменти аеродинамічного керма зенітної-керованої ракети 5В55 комплексу С-300 якими ворог намагався відбивати повітряний напад, проте замість цього обрушив підʼїзд», — наголосив «Полковник ГШ».



Фрагмент ракети у Луганську, який показали «Известия»

Фото для порівняння, яке опублікував «Полковник ГШ»

Вранці 7 червня ЗСУ завдали ракетного удару по військових цілях в окупованому Луганську. Відомо про удар по військовій базі, також повідомлялося про спалах на нафтобазі. Імовірно, ударів завдали високоточними ракетами ATACMS.



В окупаційній адміністрації заявили, що частина ракет збила ППО РФ.



Внаслідок падіння уламків збитих ракет чи ракет ППО є пошкодження цивільної інфраструктури. Зокрема, обрушився під'їзд житлового будинку. Станом на вечір 7 червня у підконтрольному РФ угрупованні «ЛНР» заявили про чотирьох загиблих та 57 постраждалих жителів Луганська.

