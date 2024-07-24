Внаслідок атак армії РФ на Донеччині загинули троє людей та шестеро постраждали

Окупаційна армія РФ минулої доби, 23 липня, обстріляла населені пункти Донецької області. Внаслідок атак троє жителів загинули, дістали поранення – 6 людей. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«За 23 липня росіяни вбили 3 жителів Донецької області — у Лимані», — зазначив він.

За словами Філашкіна, ще 6 людей зазнали поранень.



З початку повномасштабної війни на Донеччині загинули 2 103 людей, дістали поранення — 5 490. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.



Раніше ми писали, що російська армія 23-24 липня вдарила по Україні ракетами, ударними дронами-камікадзе та розвідувальними БПЛА. Відомо, що сили та засоби протиповітряної оборони збили 25 російських цілей (17 ударних БПЛА та 8 – розвіддронів).