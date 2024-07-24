В результате атак армии РФ на Донетчине погибли трое людей, еще 6 — пострадали

Оккупационная армия РФ за минувшие сутки, 23 июля, обстреляла населенные пункты Донецкой области. В результате атак трое жителей погибли, получили ранения – 6 человек. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



«За 23 июля россияне убили 3 жителей Донецкой области — в Лимане», — отметил он.

По словам Филашкина, еще 6 человек получили ранения.



С начала полномасштабной войны в Донецкой области погибли 2103 человека, получили ранения — 5490. Общее количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.



Ранее мы писали, что российская армия 23-24 июля ударила по Украине ракетами, ударными дронами-камикадзе и разведывательными БПЛА. Известно, что силы и средства противовоздушной обороны сбили 25 российских целей (17 ударных БПЛА и 8 — разведдронов).