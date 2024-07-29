Обстріл РФ Донецької області: трьох жителів поранено

Трьох жителів Донецької області поранено через обстріл РФ. Фото: Філашкін / Telegram

За 28 липня росіяни поранили трьох жителів Донецької області: двох у Торецьку та одного у Катеринівці. Про це голова Донецької ОВ Вадим Філашкін написав на своїй телеграм-сторінці.



Загальна кількість жертв росіян у Донецькій області без урахування Маріуполя та Волновахи вже становить 2110 людей убитими та 5518 пораненими.



Нагадаємо, п'ятеро людей загинули й 15 постраждали внаслідок ударів армії РФ по Донецькій області за добу.