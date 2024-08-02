Російська авіація вночі скинула авіабомбу на Селидове: поранена літня жінка

Наслідки атаки російської авіації на Селидове. Фото: Селидівська МВА

1 серпня о 23:05 окупаційні війська Росії скинули авіабомбу ФАБ-500 на місто Селидове Донецької області. Про це повідомили у Селидівській міській військовій адміністрації.

Внаслідок атаки поранена жінка 1938 року народження. Вона отримала медичну допомогу, від шпиталізації відмовилася.

Пошкоджено шість приватних житлових будинків та лінії електромереж.

Нагадаємо, що вранці 1 серпня росіяни вдарили по місту Костянтинівка в Донецькій області.