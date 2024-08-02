На Донеччині без світла залишаються понад 140 населених пунктів — Міненерго

У Донецькій області станом на ранок 2 серпня без електропостачання залишаються 144 населені пункти. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства енергетики.



«На ранок залишаються без напруги 144 населені пункти, всього — понад 80 тисяч абонентів», — йдеться у повідомленні.



Крім того, в результаті російських обстрілів за 1 серпня знеструмлено 11,2 тис. абонентів у 13 населених пунктах. Енергетики дали світло 1,3 тис. абонентам у 2 населених пунктах.



Раніше ми писали, що в окупованому селищі Красний Пахар Куйбишевського району Донецької області проблема з водопостачанням. Місцеві жителі ходять за водою на цвинтар.