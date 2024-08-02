Костянтинівка сьогодні вранці потрапила під російський обстріл

Близько 9 години ранку в п'ятницю, 2 серпня, армія РФ обстріляла зі ствольної артилерії місто Костянтинівку Донецької області. Про це виданню «Суспільне Донбас» телефоном розповів начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.

Зазначається, що загиблих та поранених внаслідок обстрілу немає.

«Пошкоджено фасад багатоповерхівки, горіла трава — загоряння ліквідували», — розповів Горбунов.

Раніше повідомлялося, що війська РФ вранці 1 серпня завдали удару по місту Костянтинівка Донецької області. Вибухи пролунали близько 9:00. Внаслідок «прильоту» було пошкоджено фасади багатоповерхових будинків.