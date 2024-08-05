На Донеччині через обстріл окупантів знеструмлено шахту: 21 гірник опинився під землею

На Донеччині внаслідок обстрілів російських окупантів знеструмлювалися підстанція, шахта та побутові споживачі. Станом зараз харчування відновлено. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства енергетики.



«Через бойові дії знеструмлювалося кілька підстанцій, побутові споживачі, а також шахта», — йдеться у повідомленні.



У відомстві уточнили, що на момент інциденту в шахті був 21 працівник, всіх вивели на поверхню.



Раніше ми писали, що енергетики відновили електропостачання у селищі Зимовник Херсонської області після обстрілу РФ.