На Донеччині через обстріл окупантів знеструмлено шахту: 21 гірник опинився під землею

На Донеччині внаслідок обстрілів російських окупантів знеструмлювалися підстанція, шахта та побутові споживачі. Станом зараз харчування відновлено. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства енергетики.
«Через бойові дії знеструмлювалося кілька підстанцій, побутові споживачі, а також шахта», — йдеться у повідомленні.
У відомстві уточнили, що на момент інциденту в шахті був 21 працівник, всіх вивели на поверхню.
Раніше ми писали, що енергетики відновили електропостачання у селищі Зимовник Херсонської області після обстрілу РФ.
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