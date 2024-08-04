Українець Михайло Кохан завоював бронзу на Олімпіаді-2024

Михайло Кохан. Кадр із трансляції

Український легкоатлет Михайло Кохан завоював бронзову медаль у фіналі змагань із метання молота на Олімпійських іграх-2024 у Парижі.



Кохан кинув снаряд на 79 метрів 39 сантиметрів. Олімпійським чемпіоном став канадець Ітан Катцберг із результатом 84 метри 12 сантиметрів, а друге місце посів угорець Халас Бенце, який кинув молот на 79 метрів 97 сантиметрів.



Також сьогодні ввечері українки Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко здобули золоту та бронзову медалі відповідно у фіналі жіночих стрибків у висоту на Олімпіаді.