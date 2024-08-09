З 12 серпня припине ходити автобус сполученням Селидове – Українськ: у МВА назвали причину

Починаючи з понеділка 12 серпня припинить роботу автобусний маршрут сполученням Селидове — Українськ. Про це сьогодні повідомили у військовій адміністрації міста Селідове Покровського району Донецької області.

«У зв'язку з відсутністю водіїв та напруженою ситуацією безпеки в Селидівській громаді, перевізник, який здійснював перевезення пасажирів на приміському автобусному маршруті Селидове — Українськ, з 12 серпня 2024 року припиняє свою роботу», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, увечері 8 серпня стався обстріл міста Селидове. Внаслідок російських обстрілів загинуло двоє людей, поранено 11, серед них — дитина 2019 року народження. Також було пошкоджено 20 багатоповерхівок, 6 адмінбудівель та 3 підприємства.