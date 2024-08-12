У Костянтинівці з водоймища витягли тіло чоловіка

Рятувальники вилучили тіло чоловіка. Фото: ДСНС

У Костянтинівці Краматорського Донецької області рятувальники вилучили тіло чоловіка з місцевої водойми. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.



До Служби порятунку надійшло повідомлення про загибель чоловіка 11 серпня.



«Рятувальники прибули на місце події та вилучили тіло чоловіка, що потонув, 1964 року народження, яке знаходилося на поверхні води на відстані 10 м від берега», — йдеться у повідомленні.



Тіло передали працівникам Національної поліції. Обставини події встановлюються.



Раніше ми писали, що у селі Олександрівка Краматорського району Донецької області 30 липня чоловіка виявили у річці загиблих.