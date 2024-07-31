Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

В селе под Краматорском утонул мужчина

31 июля 2024, 13:32

В селе под Краматорском утонул мужчина

В селе Александровка Краматорского района Донецкой области 30 июля мужчину обнаружили в реке погибшим. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Донецкой области.

«В нескольких метрах от берега реки Сухой Торец спасатели обнаружили и изъяли тело утопленника, которое передали сотрудникам полиции», — говорится в сообщении.

С начала 2024 года 12 человек, среди них двое детей, стали жертвами водных стихий в Донецкой области.

Спасатели написали правила безопасного времяпрепровождения на пляжах:

  • плавать только на оборудованных пляжах;
  • не оставлять детей без присмотра;
  • не купаться в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее мы писали, что в Константиновке Донецкой области утром 30 июля вспыхнул пожар в квартире пятиэтажного жилого дома. Спасатели обнаружили тело мужчины. 

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Места
Донецкая область
Организации
гсчс

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
15:25
За контракт на военную службу в Украине Путин распорядился выплачивать по 400 тысяч рублей
10:34
В оккупированном Донецке прогремели взрывы, есть пострадавшие
23:20
Главное за день: Бои под Часов Яром и Нью-Йорком. РФ отправит солдат из Украины в Мали?
19:36
Оккупированная Керчь и пригород обесточены после серии пожаров на четырех подстанциях: возможна диверсия
16:58
Гражданин Дании подал в суд на Минобороны РФ из-за отправки на войну в Украине
15:29
Российские силовики задержали 25 «пособников ВСУ» на оккупированных территориях Украины
14:15
«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!
13:18
Офицер ВСУ сообщил о заходе россиян в Торецк Донецкой области. В ЦПД это опровергают
13:14
За донаты «Азову» задержали жителя оккупированного Луганска
11:07
Лесные пожары приблизились к оккупированному Северодонецку на Луганщине
10:21
В оккупированной Горловке из-за удара беспилотника погиб вагоновожатый
07:40
Российский суд приговорил украинку к 7 годам заключения по делу о теракте во время «референдума»
07:10
На Донбассе армия РФ продвинулась вблизи ряда населенных пунктов — DeepState
23:10
Главное за день: Удары по Торецку - эвакуация под огнем. Годовщина теракта в Еленовке
20:42
Путин после захвата Бахмута, Авдеевки и Мариуполя: 27% жилья — в аварийном состоянии
18:00
На оккупированной Луганщине несколько дней не будет воды: названы города и поселки
16:46
На оккупированной Донетчине россияне массово вырубают леса и продают древесину за границу
11:09
В Лисичанске оккупанты забирают «на подвал» местных жителей за попытку пользоваться мобильной связью
10:24
На Донетчине ФСБ задержала россиянина: оккупанты его обвиняют в планировании подрыва авто Минобороны РФ по заказу ГУР
16:50
В Херсонской области вода непригодна для использования — ЦНС
все новости
15:43
ВСУ ночью нанесли удар по складу хранения вооружения и военной техники возле Курска РФ
15:25
За контракт на военную службу в Украине Путин распорядился выплачивать по 400 тысяч рублей
14:54
Россияне с начала суток атаковали три населенных пункта Донетчины: один погибший, пострадали дети
14:50
Под Донецком упал российский военный вертолет Ми-8: вероятно, его сбили ВСУ
14:30
Армия РФ пытается подобраться к Торецку, идут бои: в DeepState рассказали о ситуации на линии фронта
14:18
Военнопленный из «Азова» умер в Ростовском СИЗО
13:32
В селе под Краматорском утонул мужчина
12:59
На Донетчине более 150 населенных пунктов остаются без света — Минэнерго
12:56
За передачу РФ разведданных депутату Дружковского горсовета грозит до 15 лет заключения
12:46
Олещук показал кадры падения и детонации сбитого дрона во время массированной атаки россиян
11:59
ВС РФ 20 раз обстреляла Донетчину за сутки: под удар попали три района, есть повреждения
11:52
В Офисе президента заявили о готовности к переговорам с Россией и назвали условия
11:21
Войска РФ продвинулись в районе двух населенных пунктов Донецкой области и на юге — DeepState
10:55
Россияне сбросили на Новогродовку авиабомбы: есть повреждения
10:34
В оккупированном Донецке прогремели взрывы, есть пострадавшие
09:59
Массированная атака РФ на Украину: силы ПВО сбили 89 дронов и одну ракету
09:56
В Краматорске гуманитарную помощь будут выдавать деньгами
09:33
Россияне обстреляли Донетчину: один погибший и четверо пострадавших за сутки
08:25
КГВА: Этой ночью была самая массированная атака дронов на Киев за 2024 год
23:20
Главное за день: Бои под Часов Яром и Нью-Йорком. РФ отправит солдат из Украины в Мали?
все новости
ВИДЕО
В Воздушных силах показал падение сбитого БПЛА. Фото: Николай Олещук Олещук показал кадры падения и детонации сбитого дрона во время массированной атаки россиян
31 июля, 12:46
Сегодня утром в Пролетарском районе оккупированного Донецка прогремели взрывы. Фото: Типичный Донецк/Telegram В оккупированном Донецке прогремели взрывы, есть пострадавшие
31 июля, 10:34
Пешая колонна российских военных на Донетчине. Фото: кадр из видео Двигались к украинским позициям: ВСУ разбили пешую колонну российских военных на Донетчине
30 июля, 22:00
Пожар вблизи подстанции в районе оккупированной Керчи. Фото: кадр из видео Оккупированная Керчь и пригород обесточены после серии пожаров на четырех подстанциях: возможна диверсия
30 июля, 19:36
Масштабный пожар на оборонном заводе в городе Екатеринбург РФ. Фото: «РИА Новости» В России произошел масштабный пожар на оборонном заводе: обрушилась кровля одного из цехов
30 июля, 18:30
Масштабное наступление россиян на Кураховском направлении. Фото: кадр из видео ВСУ отбили масштабное наступление на Кураховском направлении: РФ кинула в атаку более полусотни танков и БМП
30 июля, 15:58
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор