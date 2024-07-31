В селе под Краматорском утонул мужчина

В селе Александровка Краматорского района Донецкой области 30 июля мужчину обнаружили в реке погибшим. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Донецкой области.



«В нескольких метрах от берега реки Сухой Торец спасатели обнаружили и изъяли тело утопленника, которое передали сотрудникам полиции», — говорится в сообщении.

С начала 2024 года 12 человек, среди них двое детей, стали жертвами водных стихий в Донецкой области.

Спасатели написали правила безопасного времяпрепровождения на пляжах:

плавать только на оборудованных пляжах;

не оставлять детей без присмотра;

не купаться в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее мы писали, что в Константиновке Донецкой области утром 30 июля вспыхнул пожар в квартире пятиэтажного жилого дома. Спасатели обнаружили тело мужчины.