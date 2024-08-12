В Константиновке из водоема вытащили тело мужчины

Спасатели изъяли тело мужчины. Фото: ГСЧС

В Константиновке Краматорского Донецкой области спасатели изъяли тело мужчины из местного водоема. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.



В Службу спасения поступило сообщение о гибели мужчины 11 августа.



«Спасатели прибыли на место происшествия и изъяли тело утонувшего мужчины 1964 года рождения, которое находилось на поверхности воды на расстоянии 10 м от берега», — говорится в сообщении.



Тело передали работникам Национальной полиции. Обстоятельства происшествия устанавливаются.



Ранее мы писали, что в селе Александровка Краматорского района Донецкой области 30 июля мужчину обнаружили в реке погибшим.