Трамп сподівається «порозумітися з Путіним» у разі перемоги на виборах

У разі своєї перемоги на президентських виборах у США Дональд Трамп сподівається «порозумітися з Путіним». Фото: Donald Trump/X

В інтерв'ю підприємцю Ілону Маску на платформі Х експрезидент США Дональд Трамп заявив , що війна в Україні почалася через «дурість» Джо Байдена — коли той заговорив про можливий вступ України до НАТО. Росія неодноразово наголошувала, що для неї це неприпустимо, зазначив Трамп.

«У нас президент із низьким IQ. Він був низький ще 30 років тому, а зараз, напевно, взагалі його немає», — сказав Трамп про чинного президента США Джо Байдена. Путіна він назвав «гарним переговорником».

Трамп також розповів про розмову з Володимиром Путіним, під час якої він намагався відмовити його від розв'язання війни.

«Не роби цього. Ти не можеш це зробити, Володимире. Настануть погані дні. Не роби цього». Я сказав йому, що зроблю у відповідь на його дії. Він сказав: "Це неможливо". Я сказав: "Ще як можливо". Це була наша остання розмова. Він би ніколи цього не зробив [не почав би війну в Україні]. Я ладнав із ним. Я сподіваюся і зараз з ним порозумітися. Це буде дуже добре», — сказав Трамп.

Політик також вважає, що «Україна зараз не має достатньо чоловіків» для того, щоб воювати, тож і посилає на фронт «дуже молодих чи дуже старих». За його словами, загинуло «набагато більше людей, ніж ви читаєте».

Трамп додав, що Росія є значною військовою силою, на рахунку якої перемоги над нацистською Німеччиною та Наполеоном.

На думку експрезидента США, зараз найбільшою загрозою для людства є «ядерне потепління», а зовсім не глобальне потепління. «Не можна допустити, щоб через людей на кшталт Байдена трапилася якась дурість», — сказав Трамп.

Раніше повідомлялося, що уявлення про те, що кандидат від Республіканської партії у президенти США Дональд Трамп у російсько-українській війні гратиме на боці Володимира Путіна, а Камала Харріс продовжить політику Джо Байдена, помилкове. Хто б не переміг на виборах президента США, Київ може розраховувати на більш рішучу підтримку, ніж за нинішньої адміністрації.