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ФСБ підозрює співробітницю ПВО у шпигунстві для Міноборони України

13 серпня 2024, 11:38

ФСБ підозрює співробітницю ПВО у шпигунстві для Міноборони України

ФСБ підозрює співробітницю ПВО у шпигунстві для МОУ. Фото: кадр із відео ФСБ підозрює співробітницю ПВО у шпигунстві для МОУ. Фото: кадр із відео

Сьогодні, 13 серпня, співробітницю військової частини ПВО (Південного військового округу РФ) затримали за підозрою в держзраді та передачі інформації Міноборони України, пише ТАСС.

Пізніше було опубліковані кадри затримання співробітниці військової частини Південного військового округу та проведено обшук у місці, де вона проживала.

Співробітники УФСБ Росії по Ростовській області виявили у затриманої кілька мобільних телефонів та SIM-карт.

Нагадаємо, у РФ розповіли, що не контролюють 28 населених пунктів у Курській області.

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