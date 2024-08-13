ФСБ підозрює співробітницю ПВО у шпигунстві для Міноборони України

ФСБ підозрює співробітницю ПВО у шпигунстві для МОУ. Фото: кадр із відео

Сьогодні, 13 серпня, співробітницю військової частини ПВО (Південного військового округу РФ) затримали за підозрою в держзраді та передачі інформації Міноборони України, пише ТАСС.



Пізніше було опубліковані кадри затримання співробітниці військової частини Південного військового округу та проведено обшук у місці, де вона проживала.



Співробітники УФСБ Росії по Ростовській області виявили у затриманої кілька мобільних телефонів та SIM-карт.



Нагадаємо, у РФ розповіли, що не контролюють 28 населених пунктів у Курській області.