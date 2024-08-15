За добу росіяни 10 разів обстріляли населені пункти Донеччини: є жертви та пошкодження

Росіяни атакували Донецьку область. Фото: Вадим Філашкін

Окупаційна армія РФ минулої доби, 14 серпня, вкотре вдарили по населених пунктах Донецької області. Внаслідок атак пошкоджено житлові будинки, будівлі, а також є жертви. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

«Усього за добу росіяни 10 разів обстріляли населені пункти Донеччини», — зазначив він.



За словами Філашкіна, під удар потрапили чотири райони регіону:

Волноваський район. У Богоявленці Вугледарської громади пошкоджено 2 будинки.



Покровський район. У Максимільянівці Мар'їнської громади загинула людина. Курахове двічі потрапило під обстріли. Під вогнем — околиці Мирноградської і Добропільської громад. Під постійними обстрілами Гродівка та околиці громади.

Краматорський район. У Лиманській громаді зруйновано 4 будинки в Торському, пошкоджено 2 будинки у Брусівці; у Зарічному 1 будинок зруйновано і 1 пошкоджено. У Костянтинівській громаді пошкоджено 17 будинків у Миколаївці, трактор і автівку в Віролюбівці. У Зорі Іллінівської громади 1 людина загинула, пошкоджено 3 об'єкти.



Бахмутський район. У Торецьку пошкоджено 2 будинки. У Часовоярській громаді пошкоджені 10 приватних будинків, 2 багатоповерхівки і нежитлова будівля. У Сіверську пошкоджено будинок.



Раніше ми писали, що за 14 серпня росіяни вбили двох мешканців Донецької області.