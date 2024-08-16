«Ситуація загрозлива»: російська армія знаходиться вже за 10,5 км від Покровська

Російські окупанти майже впритул наблизилися до міста Покровськ Донецької області. Про це в ефірі «Громадського радіо» повідомив голова Покровської районної державної адміністрації Володимир Замотаєв.

За його словами, ситуація з безпекою у Покровському районі залишається дуже складною.

«Продовжуються активні бойові дії, які супроводжуються постійними обстрілами громад. Лінія фронту динамічна і просувається у бік Покровського району. Окупанти за 10,5 км від Покровська. Місто Покровськ велике за мірками Донецької області. Тому ситуація загрозлива», – розповів начальник РДА.

Нагадаємо, що начальник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк закликав місцевих жителів евакуюватися.