З Покровська на захід України вирушить евакуаційний потяг

У Покровську оголошено евакуацію мешканців. Фото: Покровська міська військова адміністрація

У суботу, 17 серпня, з Покровська Донецької області вирушить додатковий евакуаційний поїзд до Рівненської області з наступним розселенням. Про це повідомили у пресслужбі Покровської міської військової адміністрації.



«Через загострення ситуації з безпекою на Покровському напрямку та для прискорення евакуації місцевих жителів прийнято рішення про пошук додаткових можливостей виїзду залізничним транспортом», — йдеться у повідомленні.



У відомстві зазначили, що для попередньої реєстрації дзвоніть у КЦ за телефоном 0-800-300-101.



Раніше ми писали, що начальник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк закликав мешканців громади евакуюватись.