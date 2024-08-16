З Покровська на захід України вирушить евакуаційний потяг

У суботу, 17 серпня, з Покровська Донецької області вирушить додатковий евакуаційний поїзд до Рівненської області з наступним розселенням. Про це повідомили у пресслужбі Покровської міської військової адміністрації.
«Через загострення ситуації з безпекою на Покровському напрямку та для прискорення евакуації місцевих жителів прийнято рішення про пошук додаткових можливостей виїзду залізничним транспортом», — йдеться у повідомленні.
У відомстві зазначили, що для попередньої реєстрації дзвоніть у КЦ за телефоном 0-800-300-101.
Раніше ми писали, що начальник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк закликав мешканців громади евакуюватись.
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