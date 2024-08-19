Окупанти обстріляли Торецьк та Зарічне: четверо людей загинули

Росіяни атакували Донецьку область. Фото: прокуратура

У понеділок, 19 серпня, російські війська обстріляли місто Торецьк та селище Зарічне Донецької області. Внаслідок атак четверо цивільних загинули. Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.



«19 серпня 2024 року окупанти завдали чергового удару по місту Торецьк. Попередньо, ворог використав проти мирного населення артилерію», — йдеться у повідомленні.



Внаслідок тяжкого осколкового поранення у дворі будинку загинула 71-річна пенсіонерка.



Крім того, росіяни атакували селище Зарічне Лиманської громади. Під удар потрапив приватний сектор, загинули троє людей від 61 до 72 років — чоловік та подружжя. Тип озброєння встановлюється.



Розпочато досудові розслідування щодо кримінальних проваджень за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).



Раніше ми писали, що російські окупанти за 18 серпня обстріляли чотири райони Донецької області. Внаслідок ударів є постраждалі та жертви, а також пошкоджені житлові будинки.