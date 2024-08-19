ЗС РФ за добу обстріляли кілька населених пунктів Донеччини: троє людей загинули, ще дев'ять – поранені

За 18 серпня росіяни вбили трьох мешканців Донецької області – у містах Мирноград та Торецьк, а також селищі Розлив. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Ще дев'ять людей в області за добу отримали поранення: чотири – у селі Новоукраїнка, одна – у місті Костянтинівка, одна – у Торецьку, одна – у Мирнограді, одна – у місті Гірник та одна – у Розливі.

Нагадаємо, що у містах Мирноград та Селідове на Донеччині продовжили комендантську годину.