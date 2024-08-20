Росіяни розмістили військову базу на території унікального заповідника «Кам'яні могили» під Маріуполем

Унікальний заповідник «Кам'яні могили» під Маріуполем. Фото: Маріупольська міська рада

За попередньою інформацією, командування РФ розмістило військову базу та свої війська на території унікального заповідника біля села Назарівка Маріупольського району. Про це повідомили у пресслужбі Маріупольської міської ради.

Наразі не відомо, в якому стані знаходиться природоохоронна територія.

Заповідник «Кам'яні могили» заснували 5 квітня 1927 року. Це особлива природоохоронна територія, площа якої становить близько 400 га. Вона входить до складу Українського природного степового заповідника.

Нагадаємо, що у Маріуполі окупанти демонтували пам'ятник жертвам обстрілу мікрорайону «Східний».